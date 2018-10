Mændene i #MeToo: Denne bog om problematisk mandekultur bør læses af alle, der har med opdragelsen af ungdommen at gøre

#MeToo-bevægelsen blev født 15. oktober 2017, få dage efter at The New York Times havde beskrevet, hvordan den magtfulde filmproducent Harvey Weinstein havde udnyttet og forgrebet sig på en række kvinder i filmbranchen. Weinstein, der her ses i håndjern på vej i retten i juli måned i år, er siden blevet sigtet for voldtægt og overgreb. Arkivfoto: AP