Kendt radiovært har skrevet en bog om søstersolidaritet: Det er gødning for livet at føle, at man ejer det Måske kender du allerede Majbritt Maria Nielsen: politisk debattør, radiovært, satiriker og ikke mindst erklæret socialliberal. Nu har hun skrevet en bog om søstersolidaritet. Vi har interviewet hende i den anledning.

Hvad er ’Søsterskriftet’ for en bog? Er det et kampskrift, en essaysamling eller noget helt tredje?

»Ja, jeg var faktisk selv i tvivl, for jeg mener ikke, at jeg har set sådan en bog før. Det er en destilleret kvindesnak, en dame-fond, en maggiterning af levet kvindeliv, der fremlægges i en blanding af dagbogsformat, strøtanker, reelle samtalescener, en masse flashback«.

»Formålet er at få kvinder helt generelt til at knuselske sig selv, deres liv og deres muligheder – især hvis de har haft meget svært ved netop dét, ligesom jeg har. Jeg har skrevet en bog, jeg gerne selv ville have læst, da jeg var 20 år«.

Majbritt Maria Nielsen Født 1988, bor på Frederiksberg. Politisk debattør og satiriker ved Rokokoposten. Har tidligere arbejdet som radiovært under pseudonymet Madam Blå på Radio24syv og som kampagneleder for Liberal Alliance. ’Søsterskriftet’ er hendes debut som forfatter og udkom 26. oktober på People’s Press.

Er det et feministisk projekt?

»Nej, det er et menneskeprojekt. Bogen er ikke politisk baseret, og man behøver ikke at have en bestemt overbevisning for at kunne relatere til de emner, bogen behandler. Man behøver kun at være en kvinde eller kende én«.

Er bogen så snarere et opgør med feminismen?

»Ikke andet end den ’korrekte’ form for feminisme, der begrænser kvinder. Søstersolidaritet er mere omfattende end feminisme, for den forener kvinder på et bredere spekter og ikke i kraft af eller som modstand til samfundspositioner, sexisme, lønforhold eller noget af det andet, der konnoterer feminisme«.

Begrebet ’søstersolidaritet’, relaterer det sig til den aktuelle identitetsdebat?

»Nej, bogen taler ikke ind i en ny identitetsdebat eller ind i én, der ikke er foregået altid. Bogen behandler f.eks. ikke etnicitet, seksuel overbevisning, hudfarve eller noget, der kan henregnes som en moderne strømning, når det kommer til debat. Den behandler emner som værdighed, tab af selvværd, selvrespekt, relationer til forældre, veninder, sexpartnere og kærester. Men mest af alt behandler den forholdet, kvinder har til sig selv«.

Og apropos det forhold, kvinder har til sig selv, handler denne ’(k)ærlige opsang’ også om at gøre op med offermentalitet?

»Ja! For det er rart at vriste sig fri af netop dén følelse, hvis man kan. Det er gødning for livet at føle, at man ejer det. Tag det fra én, der har været offer for mobning, seksuelle krænkelser, ensomhed, angst og spiseforstyrrelse. Jeg har endelig fået offerspændetrøjen af, og det føles fantastisk. Kvinder er jo de vildeste mennesker, altså. Vi kan alt. Og vi gør det også«.

Trump udtalte for nylig, at det er en »skræmmende tid for mænd«. Hvad tænker du om det?

»Næh! Det er det ikke. Det er kun skræmmende for dem, der føler sig truffet af en revolution, der gør op med sexisme og ’hygge’-overgrebskultur, der alt for længe er sket på ryggen af kvinders skam. Og dem, der føler sig truffet, skal vi da endelig skræmme. Resten kan jo stadig henholde sig til almindelig sund fornuft og anstændighed«.