De grimme får lov at være i fred: I denne fremtidsroman er smukke kvinders udløbsdato 40 år Kulsort fremtidsroman om social kontrol blandt teenagepiger er ikke nødvendigvis længere ude i fremtiden end som så.

FOR ABONNENTER

I gymnasiet havde jeg en veninde, der ikke kunne forestille sig at blive grim af alderdom og derfor erklærede at ville begå selvmord i en alder af 30. I irske Louise O’Neills Young Adult-dystopi ’Skabt for dig’ glæder skolens teenagepiger sig tværtimod over at have en udløbsdato. Koner elimineres, når de fylder 40 år, konkubiner udløber lidt tidligere. Kun de grimme piger, som ingen mænd vælger, og som dermed klassificeres som kyske, må lide den tort at opleve alderdommens rynker og forfald.