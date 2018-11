Dette er en vigtig bog: Svend Brinkmanns nye litterære skud på stammen om sorg udfylder et tomrum Hvad sker der med mennesket, når dets elskede dør? Det skriver Svend Brinkmann vidende og vedkommende om.

På indoeuropæisk har ordet ’sorg’ to betydninger: ’at være syg’ og ’at bekymre sig om’. Sorg kan være passiv – noget, der er påført en, af begivenhederne og af ens følelser – og aktiv, som udslag af bekymring og handlekraft.

Det sidste kaldes ’omsorg’ og er et nøglebegreb i græsk filosofi som omsorg for sig selv. Hos Platon bliver det en lederdyd, i den lille dialog ’Statsmanden’, og udvides til at betyde omsorg for fællesskabet og for borgerne.

Svend Brinkmann: Det sørgende dyr – om sorgen, selvet og samfundet. Forlaget Klim. 231 sider, 299 kroner.

Men sorg forstås i dag primært som skæbne skabt af et savn ved en pårørendes død. Da kan sorg ifølge sproget være en lidelse, og det bliver den, når den lukker vores måde at erfare livet på, former vores grundstemninger, vores erindring og vores håb samt vores evne til samvær med andre og til at være herre over os selv.

Det er sorgen efter dødsfald, som Brinkmann skriver om i denne bog, og hvorom han siger, at sorgens centrale aspekter »i stigende grad bliver professionaliseret, medikaliseret og institutionaliseret frem for at være et anliggende, der er reserveret til sørgende alene eller i fællesskab«.

Bogen er en fænomenologisk analyse af sorgen efter dødsfald, og dens udgangspunkt er, »at sorgen findes der, hvor døden og kærligheden skærer hinanden«.

Sorg er en reaktion på et uigenkaldeligt og uomgængeligt tab, og følelsen af tab og savn skabes af kærlighed. Det kan derfor undre, at Brinkmann i sit centrale kapitel 2 om følelserne kun overfladisk behandler denne reaktion. Netop en differentieret behandling af kærligheden ville kunne gøre billedet af sorgens former tydeligere.

Bogens centrale tese er, at »mennesket kan bestemmes som et sørgende dyr«. Dermed bliver sorgen vores arts kendetegn, selv om vi i dag ved, at mange dyrearter sørger. Dermed udelukkes andre definitioner af mennesker, så som det talende, tænkende eller skabende dyr.

I Brinkmanns optik er vi »homo sentimentalis«, og det bliver centrum i en relationel almenpsykologi om sindet og menneskets følelser. Dermed bestemmes følelsen som det centrale udtryk for vores tilknytning til det andet menneske, som den ultimative virkelighed, som det faktum, at nogen har været til. Nogen, som aldrig i kraft af sin unikke væren kan reduceres til erindringens fantasme. Sorg er et virkeligt svar på menneskelig virkelighed.

Udfylder et tomrum og samler et felt

Sorgens basale vægt i vores menneskelighed skyldes, ifølge Brinkmann, at subjektiviteten formes af den struktur, som forholdet mellem kærlighed og tab udvikler, og herfra udgår den etiske fordring.

For døden er først og fremmest den andens (mulige) død, og den grad, hvormed vi bevarer de døde hos os, bestemmer, hvem vi er. Freud understregede, at sorg ikke er en psykisk lidelse, men han mente, at vi »skal videre over gravene«, som Goethe skrev ved sin søns tidlige død. Denne spænding går igen i de nyere opfattelser af det såkaldte sorgarbejde: frigørelse eller fastholdelse med håbet om en syntese.

I kapitel 4 er temaet sorgens liv i kroppens mørke som skjult erfaringsfilter, og i kapitel 5 dens liv i fællesskabets, institutionernes og ritualernes lys ud fra den psykologiske teori om »det udvidede sind«. Sorgen inddrager personlige artefakter, der tilhørte den døde, og kollektivt tilgængelige erindringsgenstande som gravsten. I kapitel 6 forener Brinkmann sine tanker om sorg med kritikken af sygeliggørelsen af vores eksistentielle dimensioner, f.eks. selvudvikling. Man kan blive syg af sorg, men sorgen er ingen sygdom.

Bogen udfylder et tomrum og samler et felt. Det lykkes Brinkmann at opbygge en sorgens fænomenologi støttet af konstruktivisme og rig på historisk overblik, ny viden og nye perspektiver. Bogen bliver også personligt vedkommende.

Men dens titel gør den endimensional. Er sorgens indflydelse på mennesket ikke overdrevet som grundlæggende bestemmelse af vores art?