Svend Brinkmann: Måske er døden alligevel ikke et tabu

Det siges ofte, at døden er et tabu for moderne mennesker. Vi kan tale om alt fra sex til psykiske problemer, men ikke om døden. Det er efterhånden gentaget så mange gange, at man helt glemmer at spørge, om det er sandt.

Det er givetvis korrekt, at det kan være vanskeligt at tale om døden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den er tabubelagt.

Inden for religionsvidenskaben er et tabu et forbud, som er pålagt af en magtfuld autoritet (for eksempel en guddom), og hvor man får en straf, hvis man bryder det.

Måske er det simpelt hen svært at tale om døden, fordi det er angstfyldt at forholde sig til egen og andres død, og ikke fordi det er uvelkomment eller tabuiseret

I tilfældet med døden i det moderne samfund er det vanskeligt at få øje på taleforbud. Tværtimod er døden et gennemgående tema i moderne film, lyrik, romaner, musik og billedkunst. Mange tv-programmer handler om sorg og død, ligesom der opstår dødscaféer og et væld af nye måder at sørge og mindes de døde på gennem sociale medier. Måske er det simpelt hen svært at tale om døden, fordi det er angstfyldt at forholde sig til egen og andres død, og ikke fordi det er uvelkomment eller tabuiseret?

Ritualer for de efterladtes skyld

Den klassiske kilde til en forståelse af dødens historie er den franske mentalitetshistoriker Philippe Ariès’ bøger fra 1970’erne.

Han inddelte dødens historie i nogle epoker, som beskrev en overgang fra middelalderens allestedsnærværende død, som alle var fortrolige med, især på grund af udbredte ritualer, over den stigende fremmedgørelse over for døden i det moderne samfund og endelig til »den forbudte død« i vores tid, hvor døden ifølge Ariès tabuiseres som aldrig før. Døden er i stigende grad kontrolleret og institutionaliseret på hospitaler i adskillelse fra det almindelige liv, og de efterladtes sorg bliver derfor efterhånden set som en sygelig tilstand, der skal behandles, snarere end at være en nødvendig erfaring, der reguleres af fælles normer.

Dødens ritualer er ikke længere primært til for den dødes skyld – for at sikre en god rejse til det hinsides – men for de efterladtes skyld, da de skal sikres en god psykologisk rejse i det fortsatte liv uden den døde. Vi har groft sagt bevæget os fra en religiøs kultur til en psykologisk kultur; fra omsorg for den dødes sjæl til omsorg for de efterladtes psykiske velvære. I samme bevægelse er psykologien på flere måder blevet en erstatningsreligion for det individualiserede menneske, hvor psykologer mere og mere ligner et nyt præsteskab, der kan rådgive og hjælpe til selvudvikling og symptomlindring.

Aktuel sorgteori

Moderne dødsforskere har imidlertid korrigeret Ariès’ klassiske historie.

Min kollega, professor Michael Hviid Jacobsen, taler eksempelvis om en ny epoke, han kalder ’den spektakulære død’, idet døden efter årtusindeskiftet designes, iscenesættes og gøres til noget spektakulært i højere grad end før.

Andre taler om de allestedsnærværende døde i den moderne kultur, hvor de døde reintegreres i hverdagslivet på helt nye måder. Der er digitale mindesmærker, fornyet interesse for engle og efterlivet og nye praksisser til håndtering af begravelsen.

Aktuel sorgteori lægger også vægt på fortsatte bånd til de døde, hvilket peger på, at vi måske (igen) er på vej til en forståelse af døden som en naturlig del af livet.