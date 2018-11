Slap i koderne, stærk i klicheerne: Ægteparret Lars Kepler har skrevet en ulækker, modbydelig og uendelig kedelig krimi Lars Kepler har igen stegt en blodig krimi, som hverken er mør, gennemstegt eller sammenhængende.

For små ti år siden fik Lars Kepler – alias det svenske forfatterægtepar Alexandra og Alexander Ahndoril – et eklatant gennembrud med ’Hypnotisøren’.

Boganmeldelse









Lars Kepler: Lazarus. Oversat af Jesper Klint og Birgitte Steffen Nielsen. Gyldendal, 560 sider, 349,95 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

En handlingsmættet sag, som lagde sig et sted mellem Henning Mankells melankolske politiromaner og Stieg Larssons morderiske Millennium-ramasjang.

Tættest ved sidstnævnte, som døde i 2004 og efterlod sig et tomrum for spektakulære, sensationelle svenske krimier med infame kvindemordere uden grænser.

En slesk og snedig slavisk superskurk, kold som et skakspil i en kummefryser, glubsk som en sibirisk ulv i løbetid

Kepler satte gang i hjulene, og fabrikken har siden spyttet produkter ud – dette er nummer syv – som kunne ligne noget, Larsson kunne have skrevet. Sådan da og så alligevel ikke.

Thi nok var Larsson ikke nogen stor sprogmand, men hans skabelonagtige spænding var både elefant og elegant. Med socialistisk optimisme, social indignation og simpel hævn, hvor mænd var fra Det Nye Testamente, kvinder fra Det Gamle.

Hos Lars Kepler er der intet af disse aspekter. Mest effekter i labilt sprog og stil. Slap i koderne, men stærk i klicheerne.

Her i ’Lazarus’ har vi igen den etniske stereotyp, som enhver svensk krimiserie ikke kan være foruden, den finsk-svenske strømer, Joona, en sjæl i egen vinterkrig, dog også stærk og stolt som et fyrretræ i et finsk forår.

Sekunderet af sej, selvstændig og sexet, men samspilsramt motorcykelkørende Saga (sic), strisser med sort bælte i sorgarbejde og skallesmæk.

Dernæst genrens muntre svensker, Nathan, som er i gang med endnu en skilsmisse og krise. Alle omgivet af svært bevæbnet svensk polis, som spiser snus og supar sprit.

Anført af stive embedsmænd i jakkesæt, syet af nationens stormagtsdrømme og ironifrie selvhøjtidelighed.

De har selvfølgelig ikke forstået, at titlens genopståede mand, Lazarus, er den farligste kliché på siderne.

Nemlig en slesk og snedig slavisk superskurk, kold som et skakspil i en kummefryser, glubsk som en sibirisk ulv i løbetid. Så snart løber, siler og sprøjter blod fra diverse ulækre drabsmetoder ud i intrigen, så antallet af historiens blodpøle må nærme sig arealet af Det Røde Hav.

Vor skurk er nemlig allestedsnærværende og dræber sine ofre ved hjælp af andre psykopater, som han personligt har fundet frem til.

Menneskemonstre med særlige sadistiske kompetencer, som forsøger at ombringe vore helte og deres nærmeste. Nogle gange effektivt uhyggeligt. Siden og snart med en mekanisk modbydelighed.

Den overvejende grammatiske fortællertid er dramatisk nutid, ofte i staccato. Overbenyttet som her ender det enerverende og narrativt kedeligt som en evighedstur i Spøgelsestoget på Bakken. Folk dør som døgnfluer ved aftentid eller gemmes bort i dunkle kister.

På et tidspunkt mister du overblikket over, hvem der dør blodstyrtende stående eller ligger bedøvet levende begravet. Efter over 500 mange, lange sider når vi så frem til en slutning, som lover en fortsættelse. Ikke for min skyld. Overhovedet ikke.