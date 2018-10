Håkan Nesser er tilbage i topform: Den svenske mester har begået en suverænt spændende krimi Forfatterens kunstneriske udvikling(er) minder om Woody Allens: Hvert andet værk er godt, hvert andet fremragende. Det sidste gælder her.

Svenske Håkan Nesser har behændigt med egen elegante ironi i sine krimier skrevet sig uden om modebegrebet nordic noir. Det er ikke, fordi der ikke er sorthed, smerte og sorg i hans krimihistorier, det er der tværtimod i rigt mål, og melankoli. Men ikke nødvendigvis den nordiske af slagsen. Snarere er Nesser med sin klare forbilleder, Georges Simenon og Friedrich Dürrenmatt, repræsentant for ’european noir’: Den eksistentialistiske religiøst tintede kriminalgåde, som mere drejer sig om engageret, men forgæves at afsløre meningen med livet. Om Gud muligvis er død eller skjult end at finde ud af, hvem mon morderen er, og hvad motivet var.