Den sortbæltede krimiforfatter har begået en konspirationskrimi på højt niveau Serien om Sam Berger og Molly Blom begyndte litterært lovende, men ligner mere og mere Arne Dahl classic.

Det var positivt, at Arne Dahl efter utallige bind nedlagde sit A-korps med diverse sympatiske svenske strissere i multietniske gradbøjninger af miljøer. Der var gået lidt metaltræthed i de stålsatte konspirationsteorier og kriminalitet med blækspruttearme om den ganske klode.

Arne Dahl: Midtvand Oversat af Anders Johansen. Modtryk, 359 sider, 299,00 kroner.

Derfor er det godt at gå ned ad andre mørke gader end de store boulevarder i Bruxelles og omegn. Godt at lancere den privatdetektivagtige enspænder Sam Berger sammen med den mut mystiske efterretningsagent Molly Blom, også selv om hun var endnu en tolvtalselev fra Lisbeth Salander-skolen for smukke samspilsramte kvinder.

Nu med navnelighed med James Joyces utro hustru med monologen, som ender med et stort ja som punktum i ’Ulysses’. Sådan noget kan en fan af den store irer, som undertegnede, rigtigt godt lide.

At denne navnelighed ikke var manieret og gemacht, men har mening og motiv i serien, fortælles på side 136 og frem i ’Midtvand’, tredje og nyeste bind om det (u)mage makkerpar Berger og Blom. Den store irske forfatter spiller med i hele dette plot om globale terrorister, muldvarpe i Säpo, likvideringer og kidnapninger samt Molly i koma, alt sammen noget, som satte af i første bind, ’Skyggezone’.

Og Joyce er ikke alene, Shakespeares Hamlet og Vorherres Bibel er litterært flettet ind i disse sager, som er mere spegede og røgede end en hel kasse bornholmske sild. Nye læsere kan godt begynde her.

Men det bliver rimeligt svært at følge med ned i detaljer, hvor bier bliver til mordvåben og Det Nye Testamente til en kodebog. Intrigerne spinner nemlig derudad som et lystfiskerhjul på speed. Mens masker falder og mennesker dør i et labyrintisk kludder, der som altid hos Dahl opløses både fantastisk og logistisk til sidst. I et sprog, som i kvalitet og litteraritet ligger vederkvægende temmelig langt over, hvad genren på vore breddegrader sædvanligvis diverterer med.

Alligevel er jeg lidt skuffet over udviklingen af Arnes nye serie. Det ensomme ulveagtige hos snushanen Sam Berger oppe imod alle og Molly Blom som cool klog kat, som går sine egne veje med et morderisk miav, er ved at udarte til forfatterens vanlige tæft for politimæssig teamwork. Stærkt krydret med korpsånd og privatliv, efterhånden noget ensformigt for den nordiske krimigenre, Arne Dahl allerede har sort bælte i.

Jeg havde håbet på lidt mere bevidsthedsstrømmende, slentrende og melankolsk storbypoesi, når Joyce nu alligevel befandt sig i håndjern. Men okay, her får vi en ferm og flot omgang svensk konspirationskrimi på højt niveau og uden et kedeligt øjeblik.