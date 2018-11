’Portræt af en bedrager’ er en lækkerbisken for enhver ’paludanist’ Jacob Paludans skildring af Jørgen Steins bedrageriske storebror er noget af den fineste psykologiske prosa, vi har på dansk.

Man skal vist være mere end almindeligt distræt, hvis man ikke allerede på Sikker Hansens skumringsblå omslag fanger, hvem der er hovedpersonen i Jacob Paludans ud- og afviklingsroman ’Jørgen Stein’ fra 1933.

Det er naturligvis unge hr. Jørgen, som over 644 medrivende sider bliver langsomt ældre og hurtigt mere desillusioneret. Fra de indledende festscener i amtmandsgården, hvor den gamle verdens porcelæn slår revner, og krigen rumler faretruende mod syd – til foråret 1933, hvor Jørgen har pantsat ambitionerne for et hønseri og en enfoldig kone.

Men hovedperson eller ej: Jeg har altid været langt mere optaget af Jørgens storebror, Otto. Familiens pryd og fejrede kæledægge – den ekstravagante levemand, som følger i fars juridiske fodspor og bliver landsretssagfører, mens Jørgen stadig fusker med journalistikken og de uafsluttede universitetsstudier.

Efter min mening er forfatteren en kende for hård ved Paludans »omstændelige og floromvundne beskrivelser«

Otto Stein (og hans forbrugsglade hustru, Lily) repræsenterer modernitetens buldrende lokomotiv med dyre vaner og et liv i materiel overflod. De er selve sindbilledet på de brølende tyvere med champagnecocktails på Adlon, importeret hårvand og figursyede jakker fra skrædder Hermann på Strøget. Otto er – som det hedder i bogen – »forudilende«.











Boganmeldelse Frantz Leander Hansen: Portræt af enbedrager: Otto Stein. Med sidelys på Jacob Paludans liv og romankunst. Museum Tusculanums Forlag, 124 sider, 14 kroner.

Men ak. Det dragende ved Otto-figuren er (NB: spoiler alert for de heldige kartofler, som endnu har bogen til gode!) hans langsomme og nådesløse deroute fra kompromisløs livsnyder til småsvindlende fusentast og videre nedad i bedragets dødsspiral til bunden af den iskolde mose, hvor den rasende kamikazefærd begribeligvis må ende.

Litterær mesterklasse

Kapitlerne om Otto Stein er en hel lille bog i bogen, og man læser dem langsomt og smager på ordene, fordi Paludan her viser sin litterære mesterklasse, ikke blot som epiker og effektiv suspensemager, men også som kriminalist og skarpsindig sjælepatolog. Vi taler om et portræt af (selv)bedragets psykologi uden sidestykke i dansk litteratur.

Jeg er heldigvis ikke ene om min fascination af Ottos Steins selvforskyldte fald fra tinderne.

I ’Portræt af en bedrager’ – smukt indpakket i Gerda Wegeners dekadente art deco – folder litteraten Frantz Leander Hansen Otto-karakteren ud i sit fulde og fortjente 3D-format. Først spores de litterære forlæg (fra Bangs ’Stuk’ til Manns ’Buddenbrooks’), dernæst opsøges andre af forfatterskabets suicidale svindlere (f.eks. Hugo Fahlen i ’Søgelys’ og Herluf Nagel i ’Fugle omkring fyret’). Og endelig kortlægges inspirationskilderne i Jacob Paludans egen biografi.

Ikke mindst det sidste spor er interessant. Paludan stod selv i skyggen af sin begavede storebror Hans Aage (som dog hverken svindlede eller begik selvmord), og i 1929 blev han franarret det meste af sin formue af en sagfører Linstow, som efter et desperat undvigelsesforsøg hængte sig i Kongeegen nær Jægerspris.

Familiearven var svindlet bort, og akkurat som den resignerende Jørgen Stein vendte Paludan bylivet ryggen til fordel for hønseriet, »det sundeste, mest tankestyrkende Job der findes«. Heldigvis for os andre opgav han æglægningen efter bare et par år. For ellers havde vi jo ikke haft pragtromanen ’Jørgen Stein’.