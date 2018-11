Ny digtsamling om sorg og død: Forfatteren skulle have fokuseret på sorgen og droppet de lommefilosofiske sidespring Med sin nye bog, ’Digt om døden’, skriver Søren Fauth sig ind i den del af samtidslitteraturen, der kredser om sorg.

FOR ABONNENTER

Inden for sorgforskningen taler man om anticipatorisk sorg: at man som pårørende påbegynder en sørgeproces, før døden er indtruffet. At man allerede er i gang med at sørge, mens den døende er døende og endnu ikke død. Døden tages så at sige på forskud, foregribes, af sorgen, i sorgen.