Bent Haller skriver solid besættelsesroman baseret på sin mors oplevelser som 'tyskertøs' Historien om Edith og hendes mænd er en smuk beretning om fortielse, traumer og sene eftervirkninger af krigen.

Bent Haller: Når krigen slutter. Lindhardt og Ringhof. 439 sider. 299,95 kroner

Mogens Klitgaards radioroman ’Elly Petersen’ fra 1941 handlede om den 16-årige Elly fra små kår i Bangsbostrand ved Frederikshavn, der kom i huset i København, overlevede storbyens farer og vendte uskadt hjem. Bent Hallers nye roman handler om den ligeledes 16-årige Edith fra præcis samme miljø på samme tid, men hendes skæbne bliver anderledes brutal.

Kæresteri med besættelsesmagten

Hallers roman begynder 1938, da alle er sikre på, at krigen kommer. Edith er fra en nøjsom arbejderfamilie – solide forældre, fire drillende og hårdt arbejdende brødre. Som 16-årig kommer hun ud at tjene hos velstående folk. Det er slid til sen aften, men de vil hende det bedste.

Edith vil bare »leve et helt almindeligt liv«, og det bliver sværere, da tyskerne rykker ind i 1940, for Frederikshavn er et vigtigt knudepunkt for troppetrafikken til Norge. Ediths emanciperede veninde Britta hiver hende med på danserestauranten Ritz, hvor de spiller swingmusik, og skønt der advares mod kæresteri med besættelsesmagten, bliver Edith par med telegrafisten Helmut.

»Man er åndskriminel«

Helmut ser på hende, »som ingen nogensinde før havde set på hende«, og da han er østriger og elsker alt amerikansk, er det vel ikke så slemt? Det er det, da hun bliver gravid, mens Helmut forflyttes. Hun må sige op og gemme sig, forældrene udgiver barnet Marlene (opkaldt efter Marlene Dietrich) for deres eget, ligesom de har reddet storesøster Gunhild, der blev gravid med en omrejsende støvsugersælger, og da den forelskede Helmut en dag dukker op, bliver han vist bort og ender i det uvisse.

Ussel, uelsket – og gift!

Uroen vokser, Ediths brødre kommer med i modstandskampen (en forsvinder i Tyskland, en anden må flygte til Sverige), og mens familien hutler sig gennem de hårde vintre, drømmer Edith om at finde en mand, der vil tage hende med Marlene på slæb. Hendes beundrer, elektrikeren Mathis, vil gerne, men han deporteres til en tysk kz-lejr, og da han i sommeren 1945 vender forhutlet hjem, kan hun ikke »det umulige«.

Værst er angsten for, at hendes fortid vil skandalisere hende – især når den onde ånd Otto Fane truer med at afsløre hende som ’tyskerpige’

Hun bliver gravid med den maskinmesterstuderende Knud Erik, og med lodder og trisser og modstand fra hans ’finere’ familie i Skagen bliver de gift, skønt hun føler sig ussel og uelsket. Livet som fru Hou Jensen i hæslige ’boliger’ med det utilpassede barn Benny, mens Knud Erik har skiftende jobs, giver hende følelsen af at være »lukket inde på et skib, som i virkeligheden aldrig ville nå havn«.

Værst er angsten for, at hendes fortid vil skandalisere hende – især når den onde ånd Otto Fane truer med at afsløre hende som ’tyskerpige’ og klipper med fingrene i luften for at markere, at hun burde være blevet klippet skaldet ligesom byens andre ’feltmadrasser’. Hun tør ikke tale med sin mand om ’tyskeren’ og deres illegitime datter, Marlene, manden straffer hende med tavshed, mens hun bedøver sig med smøger og ugeblade og sidder stadig mere fast i sin knude af paranoia, skam og skyld. Selv efter to nervesammenbrud kan psykiaterne ikke få hul på hendes hemmelighed. Til allersidst, som enke efter 50 års parodisk ægteskab, vil hun omsider fortælle Marlene, hvem der er hendes rigtige far, men hun dør forinden.