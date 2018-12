5 hjerter fra Svend Brinkmann: Denne ærlige demensfortælling er en fremragende håndbog for pårørende Ina Kjøgx Pedersens bog ’Drengen der blev væk’ vil rokke lidt ved det udprægede sortsyn, der knytter sig til demensen. Det er ikke bare en god og klog bog om den demensramte, men i høj grad også en inspirationstekst for pårørende.

Der findes omkring 200 forskellige demenssygdomme, der er karakteriseret ved svigtende hjernefunktion. I alt lever cirka 90.000 danskere med en demenssygdom, hvoraf der ikke overraskende er flest ældre (i alt har cirka 6 procent af de 65+-årige en demenssygdom).

Alzheimers sygdom er den mest udbredte. De fremstilles ofte som de værste sygdomme, et menneske kan få – sygdomme, der »smadrer familier og knuser hjerter«, som David Cameron udtalte i 2013, da G8-landene afholdt topmøde om demens.

Ina Kjøgx Pedersen: Drengen der blev væk. Mor, mig og demensen. Gyldendal, 426 sider, 299,95 kroner.

Et moderne menneske kan næppe forestille sig noget værre end at miste hukommelsesevnen, almindelige færdigheder, genkendelsen af andre mennesker og måske i sidste ende sig selv.

Uden på nogen måde at romantisere demensen eller insistere på, at man bør tænke positivt om den, vil Ina Kjøgx Pedersens nye bog rokke lidt ved det udprægede sortsyn, der knytter sig til demensen. Bogen handler om forfatterens mor, der i slutningen af 2013 begyndte at se noget, der ikke rigtig fandtes, hvilket viste sig at være symptomer på en progredierende demens.

Kjøgx Pedersen begyndte at føre logbog for at holde fast i det liv, der gradvis forandrede sig, og det er disse optegnelser, der er det bærende element i den grundige og oplysende fortælling om hendes forhold til moren og dennes tilværelse.

»Hvad skaber et menneske«, spørger Kjøgx Pedersen i begyndelsen af bogen og svarer: »Et skelet af leveregler, som vi samler op, fra vi er små. Med tiden fylder nogle af dem mere end andre. At svare enhver sit, aldrig at give anledning til skuffelse, altid at have orden i sine pengesager og sin familie, altid være til at stole på. Det kunne være et koncentrat af de bud, der har flettet sig sammen i min mors kompasnål«.

Hvad sker der så, når denne kompasnål ikke er så retvisende længere? Hvad sker der, når et menneske forsøger at opretholde en hverdag med disse leveregler, men hvor det i stigende grad er vanskeligt at gennemskue, hvilket socialt spil der pågår, som reglerne kan anvendes på?

De tre perspektiver

Det handler bogen om, og den udmærker sig ved, at forfatteren ubesværet fletter flere forskellige perspektiver sammen.

Der er selvfølgelig datterens perspektiv. Kjøgx Pedersen fortæller, hvordan hun lærer sin mor at kende på en ny måde ved at tilbringe så megen tid med hende.

Det er ærligt, præcist og i øjenhøjde med læseren

Moren, Doris, fremstår som et stærkt og selvstændigt menneske, der har oplevet dyb sorg, da hun har mistet to drenge. Det har givet hende et særligt forhold til livet, skæbnen og sundhedsmyndighederne, og de døde drenge får en ny tilstedeværelse i kraft af demenssygdommen.

Forfatteren er uddannet antropolog, og feltforskerens perspektiv er et andet i bogen. Det er Kjøgx Pedersen som antropolog, der fører logbog, læser forskningslitteratur om demensfænomenet og opsøger førende forskere på området. Det er også antropologen, der besøger et særligt demensplejehjem i Holland, der er berømt for sin hjælpsomme arkitektur, og som i det hele taget er opmærksom på steders betydning for personers liv. Doris bor på Fanø, og bogen er på sin vis også et portræt af det liv, der udspiller sig ved Vadehavet med en særlig vandkantsmentalitet, dialekt og fuglestemmer, som knytter sig til egnen.