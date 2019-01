At blive voldtaget og vanvittig i Amazonas: Det har været næsten uudholdeligt for Hanne Højgaard Viemose at skrive sin nyeste roman

FOR ABONNENTER

Romanen med den vrinskende titel ’HHV, FRSHWN’ begynder med en hidsig, oplyst nat. Det er sommer i Reykjavik, og bogens hovedperson er ved at blive vanvittig af søvnmangel. Eller også er det eksmanden, der nægter at lade hende være, som driver hende til vanvid. Måske er det børnene, som skiftevis har lus og skændes, og som hun oftest er alene med. Eller minderne om en række begivenheder under et ophold i Perus Amazonas flere år tilbage.