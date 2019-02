Ny debatbog vil lukke døren for asylansøgere: Men hvad siger man til en druknende, som rækker sin hånd op af Middelhavet?

Stop al spontan asylansøgning. Luk for familiesammenføring. Drop FN-konventionerne. Det anbefaler to forfattere i et vredt opgør med 35 års udlændingepolitik.

Hvis to velrenommerede forfattere for 10 år siden havde udsendt en bog, som erklærede tre årtiers asylpolitik for en fiasko og opfordrede til et fuldstændigt stop for ansøgning om asyl i Danmark, havde de fået røg.

BOGANMELDELSE









Mikkel Andersson og Niels Jespersen: Eksperimentet der slog fejl. Status over 35 års dansk asylpolitik.Gads Forlag 2018, 192 sider, 250 kroner



I dag virker det lidt altmodisch, næsten forsinket. Et stort flertal af Folketingets politiske partier har i flere år været enige om en dramatisk ændring af asylpolitikken.

Mikkel Andersson og Niels Jespersen gør alligevel et vredt forsøg på et opgør med en asyl- og familiesammenføringspolitik, der reelt er faldet. Og de skriver i eksplicit forventning, næsten forhåbning, om at blive skudt alverdens tvivlsomme motiver og fordomme i skoene.

De iler med at erkende, at »størstedelen af indvandrerne i Danmark er velfungerende, lovlydige mennesker, der passer deres arbejde, betaler deres skat og opdrager deres børn«. Og de skærer fornuftigvis ud i pap, at det »giver ingen mening at hævde, at fordi man er muslim eller kommer fra et overvejende muslimsk land, er integrationen i Danmark dømt til at slå fejl. For en stor dels vedkommende er folk med muslimsk baggrund hverken på overførselsindkomst eller repræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne«.

Men deres kritik er principiel, og så må nye danskere, der ikke passer ind i forfatternes skabelon, leve med at høre til de udskældte.

En åben dør sparkes ind

Forfatternes anke mod udlændingepolitikken siden begyndelsen af 1980’erne er, at statistisk »klarer indvandrergrupper fra overvejende muslimske lande i Nordafrika, Centralasien og Mellemøsten sig stadig dårligst på en række anvendte integrationsparametre som uddannelse, kriminalitet og arbejdsløshed«.

Andersson og Jespersen håner »den næstekærlige venstrefløj« og vil have strammet skruen endnu en tand. De argumenterer for, at der er kommet for mange fremmede til Danmark, at der stadig kommer for mange, især på grund af familiesammenføringer, og for, at der vil blive ballade, hvis der kommer for mange mænd med »dårlige muligheder for at få tilfredsstillet deres drifter«.

Endnu en åben dør sparkes ind: Andersson og Jespersen vil have flertallet af verdens flygtninge til at forblive i nærområderne. Det er allerede virkelighed. Alligevel advares om, at den lille andel af flygtninge, der når frem til Europa, stadig er så relativt stor for vores samfund, »at den på få årtier har ændret Europas demokratiske sammensætning markant«.

Forfatterne advarer om, at selv om omfanget af tildelt asyl i dag er beskedent, er antallet af familiesammenførte fortsat højt – og derfor er der også udsigt til fortsatte eller voksende integrationsproblemer. De betvivler, at EU overhovedet ønsker at indføre et stop for asylmigration.

Deres løsning: »Stop al spontan asylansøgning og familiesammenføring i Danmark«.

Havde vi gjort det noget før, havde Danmark ikke taget imod ungarere i 1956 og polakker i 1968 og 1969. Og havde Sverige gjort det under krigen, ville danske jøder ikke have fået adgang til Sverige i oktober 1943. Dette dilemma – at en principiel interesse i lukkede grænser ikke tager højde for virkelige mennesker med akut behov for beskyttelse – finder Andersson og Jespersen det ikke nødigt at behandle.

De argumenterer godt for, at bistand til relativt få dynamiske og bedre stillede asylansøgere lader langt flere mindre dynamiske og dårligere stillede flygtninge i stikken. Til gengæld tager deres krav om totalt stop for vurdering af asylansøgere ikke højde for, at der kan være mennesker med et virkeligt beskyttelsesbehov i køen.