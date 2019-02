Birgithe Kosovic er nomineret til Politikens Litteraturpris: »Jeg blev fascineret af, hvad Scavenius stod igennem. Der var spytklatter på konvolutterne, når han fik post«

Hvorfor ville du skrive om Erik Scavenius?

»Jeg underviste voksne udlændinge i dansk, og et forlag bad mig skrive letlæste bøger om store danskere. Jeg blev fascineret af, hvad Scavenius stod igennem. Der var spytklatter på konvolutterne, når han fik post. Når han luftede hunden, fortalte alles blikke, at de havde en mening om ham, og den var som regel: Jeg hader dig, eller jeg afskyr dig. Det var i første omgang hans følelser, jeg var interesseret i, men hvis jeg skulle skildre dem, om så han følte skam eller ej, måtte jeg fortælle, hvad han havde gjort, og hvorfor han havde gjort det. På den måde tippede det, der i begyndelsen handlede om det almenmenneskelige, over i det, som vel er danmarkshistoriens finest eller worst hour: samarbejdspolitikken, som Scavenius stod for under besættelsen«.

Mange gange har jeg følt, at jeg sad på en tømmerflåde på Atlanterhavet og padlede med en teske

Blå Bog Birgithe Kosovic Født 1972. Serbisk far, dansk mor. Journalist på Information 1993-1995. Bachelor i dansk fra Københavns Universitet 2010. Forfatterdebut 1997 med 'Villa Valmariana'. Brød i 2010 igennem med romanen 'Det dobbelte land', der bl.a. fik Danmarks Radios Romanpris. I 2016 og 2018 kom første og andet bind af romanen 'Den inderste fare', som er indstillet til Politikens Litteraturpris. Vinderen af Politikens Litteraturpris, som er sponsoreret af Politiken-Fonden, modtager 200.000 kroner.

LÆSERNE MENER Om ’Den inderste fare’ »Birgithe Kosovic’ bøger om Scavenius er fantastiske. Man kommer helt ind under huden på den mærkelige mand, og den måde, han fortæller om krigen og de store udfordringer på, er virkelig spændende. Jeg forstår ikke, at hun er i stand til det, men det er jo det, forfattere kan«. Maiken S. Mortensen, Aarhus

Tænkte du aldrig, at opgaven var for stor?

»Aldrig, selv om jeg mange gange har jeg følt, at jeg sad på en tømmerflåde på Atlanterhavet og padlede med en teske uden land i sigte. Men stoffet var som den vildeste skattekiste! Fyldt med kæmpestore ædelsten! Og i hver eneste af dem blinkede det afgørende spørgsmål: Hvor går grænsen mellem integritet og underkastelse?«.

Hvor frit forholder du dig til historien?

»Jeg er tro mod kilderne, og vi ved meget om hans politiske virke, så her havde jeg mest bundne hænder. Men vi ved også ganske meget om hans kærlighedsliv. Det er afgørende at forstå fortiden på dens egne præmisser, hvilket vil sige at forstå den tids nødvendigheder og krav til mennesket. Det er nøglen til at forstå deres værdier og følelser. Jeg har ikke meget tilovers for kolleger, der fortæller om fortiden med nutidens moralske øjne. Det hjælper ingen med at lære noget af fortidens dyrekøbte erfaringer. Det er bare lal og selvnydelse«.

Jeg har ikke meget tilovers for kolleger, der fortæller om fortiden med nutidens moralske øjne

Scavenius er blevet kaldt landsforræder?

»En landsforræder handler imod sit lands interesser. Det gjorde han ikke entydigt. Hans projekt var at forhandle så meget som muligt og udskyde katastrofen, hvor Tyskland overtog landet helt. De, der greb til væbnet modstand, kunne aldrig ende som landsforrædere. Men det kunne Scavenius, hvis tyskerne havde vundet, og han stod tilbage som den, der havde ført os ind i Det Tredje Rige«.

Hvorfor skal vi høre om ham?

»Det er ikke vigtigt, om man kan lide Scavenius. Det vigtige er, hvad vi kan lære af ham: at vi skal kunne kende det totalitære, når vi ser det. Men vi blev beskyttet under krigen, og bl.a. derfor kan vi dag have svært ved at tro, at der findes mennesker, hvis moral bliver skiftet ud med en højere sag«.

Det er ikke vigtigt, om man kan lide Scavenius

Skulle bogen ændre billedet af ham?