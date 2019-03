Ung digter: Rørene i udlændingecenteret er pakket ind, så man ikke kan hænge sig i dem

ELLEBÆK





Ombudsmanden har været der og sørget for at rørene under loftet

er blevet pakket ind i trækasser så man ikke kan hænge sig i dem.





Det er ikke et fængsel, men hvad er det? Et center, en lejr, et juridisk glitch





et sted at gøre af dem, der ikke er født ind i en stat. Fordi deres blotte eksistens forstyrrer





treenigheden retssamfund, demokrati og nationalstat.





Det er ikke noget nyt, det er ikke, fordi jeg ikke forstår

værdien af et demokrati, et retssamfund,

men fordi jeg er bange for, hvor langt den treenighed er villig til at gå

for at opretholde sig selv, sig selv som normal, som helt naturlig,

og god, så god.