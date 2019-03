På rockstjernemanér: Ny 'Handmaid's Tale'-roman lanceres i over 1.000 biografer

Den 79-årige canadiske forfatter Margaret Atwood får helt særlig behandling, når hun 10. september præsenterer den længe ventede opfølger til ’The Handmaid’s Tale’, på dansk ’Tjenerindens fortælling’.

Romanen har den engelske titel ’The Testaments’, og de ventende fans kan løse billet til et lanceringsshow på Londons National Theatre, hvor BBC-værten Samira Ahmed vil interviewe Atwood om hendes karriere og om, hvorfor hun er vendt tilbage til historien om tjenerinden 34 år efter den første roman udkom. I løbet af aftenen vil man desuden kunne opleve andre endnu ikke offentliggjorte gæster på scenen.

Seancen, der har titlen ‘Margaret Atwood: Live in Cinemas’ bliver livestreamet til mere end 1.000 biografer verden over, dog med forsinkelse i bl.a. Australien og New Zealand på grund af tidsforskellen.

Det blev afsløret i november, at forfatteren ville udgive en opfølger, og fans er blevet holdt til ilden med blandt andet offentliggørelsen af omslaget til den imødesete roman. Her er tjenerindens farvepalet skiftet fra blodrød til en stærk grøn. Den røde kåbe er ellers blevet favnet og brugt af feminister og aktivister verden over, når de har protesteret over patriarkatets undertrykkende dominans og anti-abort-lovgivning, for eksempel.

Om arbejdet med den ny bog har forfatteren udtalt: »Kære læsere: alt, I nogensinde har spurgt mig om vedrørende Gilead og dens mekanismer, er en inspiration for denne bog. Altså næsten alt! Den anden store inspiration er den verden, vi lever i«.

Atwoods første roman om dystopien Gilead med det teokratiske diktatur og tjenerinden Offred fik stor opmærksomhed og en række priser, da den udkom i 1985, men har fået fornyet succes, efter den blev filmatiseret som tv-serie med skuespilleren Elizabeth Moss i hovedrollen. På skærmen har tjenerindens skæbne allerede fået en sæson 2, og en sæson 3 er i vente.