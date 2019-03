'Din store idiot' er en indsigtsfuld ungdomsbog: Ferm debutant skriver roman om 13-årig dreng, der mister sin far i dødsulykke

Hvad skal man svare, når nogen siger ’kondolerer’? Og hvor skulle 13-årige Alfred vide det fra? Indtil for få dage siden var han primært optaget af Liverpools egyptiske angriber Mohamed Salah, FIFA og et like fra rosa_mynte på Instagram. Men så en eftermiddag kører en fartbilist frontalt ind i Alfreds far, som dør på stedet.

Carina Kamper: Din store idiot. Politikens Forlag, 208 sider, 199,95 kr.



Frem til dødsulykken er ’Din store idiot’ en fortælling om Alfred, der gasser sig i en tryg kernefamilierede med sin forgudede skolelærerfar, bollebagende sygeplejerskemor, storesøster Carolina og lillebror Otto. Han hænger ud med vennen Oscar, ser fodboldvideoer på YouTube og tjekker piger ud i matematiktimerne. Morgenrutinen er lige efter teenagehåndbogen: »Jeg tager mit tøj på fra i går. Inden jeg krænger T-shirten over hovedet, lugter jeg til den for lige at sikre mig, at man stadig kan ane den Georgio Armani-deo, jeg fyrede på i går«.

Flere steder er det dog, som om den ellers friske og fistbumpende fortællers stemme muterer og kammer over i en vel voksen Far til fire-jargon

Men da faren omkommer, er der pludselig ingen manual at følge. Da to politimænd banker på døren og overbringer den tragiske nyhed, ved ingen i familien af gode grunde, hvad de skal stille op. En ny uvirkelig virkelighed begynder, hvor de skal hen og se den døde far på hospitalet, planlægge begravelse med præsten, beslutte, hvem der skal bære kisten, arrangere gravøl og tage imod kondolencer: »Siger man »tak« eller »det var sødt af dig«? Jeg aner det ikke«.

»Fuck dig, din grimme dej!«

Der er fine indsigter at hente i ’Din store idiot’, når det gælder forløbet omkring at miste en forælder, mens man selv stadig kun er et stort barn. Flere steder er det dog, som om den ellers friske og fistbumpende fortællers stemme muterer og kammer over i en vel voksen Far til fire-jargon, der siger »guddødemig«, »særdeles« og »På terrassen har min mor dækket op med lækker morgenmad. Vi spiser lystigt og nyder hver en bid«.

Som ungdomsbog i egen ret fungerer ’Din store idiot’ i passager, hvor jeg-fortælleren får plads til at være til stede i tid og rum med sine umiddelbare tanker og reaktioner. Som her efter ulykken, hvor Alfred får øje på en bolledej i køkkenet, moren har sat til hævning, før det hele faldt fra hinanden: »Den breder sig ud over køkkenbordet som en stor, altædende lavamasse, der opsluger og dræber alt på sin vej. Fuck dig, din grimme dej! Jeg hælder den ud på bordet, former den til ét stort brød og fyrer det ind i ovnen«.

Nostalgisk skær

Selv om historien er fortalt i nutid, ligger der et distancerende nostalgiskær over store dele af handlingen, som om begivenheder bliver til minder, allerede mens de udspiller sig. Da Alfred og Carolina har venner på besøg, og far Søren spiller ’This is my life’ på guitar ved bålet, er fortælleren underligt selvbevidst om at gennemleve sin barndom: »Denne aften er særlig. Familie, hygge, venner og bål. Denne aften vil altid være et lykkeligt minde. Et lykkeligt minde fra min barndom«.

Desværre kryber karaktererne ikke rigtig ind under huden på mig

Carina Kamper er uddannet manuskriptforfatter, og det er tydeligt, at hun kan komponere et stærkt handlingsforløb ud af komplekst stof. Desværre kryber karaktererne ikke rigtig ind under huden på mig, og grundlæggende bliver jeg-fortælleren mærkelig udspaltet i forsøget på at servere en del læserinformationer og stemningsbeskrivelser, der nok havde gjort sig bedre som regibemærkninger i et filmmanuskript end i munden på en teenager.