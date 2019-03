Svensk krimidebut lover godt: Regn ikke med vilde biljagter. Her drikker man brændevin og farer vild

Gymnasielæreren Lelle kører søvnløs og søgende rundt i de dybe skove, mens sommernætterne holder mørket borte oppe i Nordsverige. Han ryger et par smøger på et par timer og drikker heftigt sprut både før, efter og under sin kørsel uden ende – i hvert fald indtil han har fundet sin teenagedatter Lina, der forsvandt ved et busstoppested for tre år siden.

Stina Jackson: Sommermørke. Oversat af Charlotte Glahn. Lindhardt og Ringhof, 304 sider, 200 kroner

Hendes bortgang er uopklaret, hun anses nu for død og borte, og omverdenen finder, at faderens hvileløse eftersøgning er omsonst på grænsen til det patetiske. Den har allerede kostet ham hans ægteskab. Og mens han kører rastløs i ring, ankommer teenagepigen Meja med sin bipolare og alkoholiserede mor til dennes nye kæreste.

Jamen der er ikke særlig muntert og morsomt under midnatssolen i Stina Jacksons debutkrimi

En halvgammel klam særling, som i nabolaget mest er kendt for sin store pornosamling ude i skuret. Hun kommer heldigvis hurtigt i kontakt med nogle jævnaldrende drenge,som om natten bader i søen inde i skoven.

En af dem er romantisk dragende for en ung kvinde med stor længsel efter noget, som ligner en rigtig familie og faste forhold. Jamen der er ikke særlig muntert og morsomt under midnatssolen i Stina Jacksons debutkrimi, ’Sommermørke’.

Tunge melodier og melankolske toner

Selve krimihistorien om den forsvundne pige, som skærpes, ved at endnu en pige forsvinder sporløst, snegler sig af sted ad tilgroede skovstier og imellem småkriminelle miljøer og stille eksistenser. Hvor den eneste normale og menneskelige er Hassan, stedets islamiske landbetjent, som hjælper, hvor han kan.

Men det bliver gedigent uhyggeligt, da Lelle forvilder sig væk fra den slagne skovvej

Man drikker brændevin og hjemmebrændt og murer sig inde i egen mol og melankoli. Det hele er skrevet i et eftertænksomt skønvirkesprog. Den rustikke toneart med vemodige vokaler, kuldslåede konsonanter og selv kommaer er gravalvorlige. Spændingen er so oder so, regn ikke med hidsige biljagter eller tæsk i trængsel.

Men det bliver gedigent uhyggeligt, da Lelle forvilder sig væk fra den slagne skovvej og finder frem til mærkelige individer, som kunne være dem, som har kidnappet eller/og ombragt hans datter. Slutningen er lidt forudsigelig, men ikke ueffen, og der tændes lys i efterårsmørket.

Fremtid som fjernsynsserie

Den gode svenske krimiforfatter Åsa Larsson, der er opvokset i Kiruna, anbefaler bogen i høje toner og mener, at den har en fremtid som en fjernsynsserie. Det sidste tror jeg også, men bogen kan skam læses forinden.