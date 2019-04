Afrikanske superhelte boomer frem og holder modigt fat i nationale skabelsesmyter

Lægger man et bredt snit over nogle af de mest populære titler, er det bemærkelsesværdigt, hvor meget de ligner hinanden. Og hvor meget de prøver at ligne de amerikanske superhelteserier uden dog at have samme tekniske færdigheder. EXO er en nigeriansk Iron Man, Guardian Prime kunne lige så godt have heddet Kaptajn Nigeria, og forlaget Comic Republic lægger slet ikke skjul på, at helteholdet Vanguards er de ’afrikanske Avengers’.

Rækker langt ud over Afrika

Der er et godt stykke vej til originalitet i mange af serierne, der trækker eksplicit, men uopfindsomt på den amerikanske tradition og nogle gange går suspekt tæt på at omplante eksisterende helte til et nyt kontinent. Det er da også de serier, der skiller sig mest ud, som er de klart mest interessante.

’Jember’ har den højeste produktionsværdi, og efter seriens første to hæfter ligner det et seriøst og selvstændigt bud på en moderne afrikansk superheltefortælling, og selvom ’El3osba’ ikke kan sige sig fri for en vis dilettantisme i de sort-hvide tilnærmelser til rå Frank Miller-stil, er de samfundskritiske og politiske undertoner med til at gøre serien om Egyptens knap så bibelske plager – korruption, mediecensur, terrorfrygt, totalitarisme – spændende at følge.

Serien er vokset ud af det arabiske forår og kæmper ikke kun med omverdenens fordomme om Egypten og Afrika – den bekæmper, som sine hovedpersoner, også forstokkede systemer og et tyrannisk regime.

Superhelteboomet viser et stort behov hos afrikanske serieskabere for at tage kontrol med fortællinger om deres eget land, kontinent, historie og identitet. Det vidner interessen blandt læserne om. Forlag som Vortex Comics, YouNeek Studios og Comic Republic i Nigeria, Etan Comics i Etiopien og Squid Magazine i Ghana er enormt produktive og ligner entreprenante start up-virksomheder med tegneserier finansieret af reklamer og salg og af crowdfunding.