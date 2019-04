Feministisk satireforfatter siger sandheden: Alle ved jo, at makeup findes, og at ingen kvinder er født med øjenskyggeblå øjenlåg

Hver morgen lægger jeg en sort eyelinerstreg på mine øvre øjenlåg. Jeg arbejder hjemme som forfatter, men de dage, hvor jeg tillige har ærinder ude i virkeligheden, bruger jeg også mascara, foundation og læbestift. Hvorfor dog, kan man med rette spørge, og spørgsmålet trænger sig i særdeleshed på under læsningen af finske Johanna Sinisalos veloplagte feministiske satire ’Solens kerne’.

BOGANMELDELSE









Johanna Sinisalo: Solens kerne. Oversat fra finsk af Siri Nordborg Møller. Jensen & Dalgaard, 352 sider, 300 kroner.

Johanna Sinisalo (født 1958) har skrevet mange romaner, flere er oversat til engelsk, og med hendes ottende roman, ’Solens kerne’ fra 2013, får vi langt om længe lov til at læse denne særegne og prisbelønnede forfatter på dansk.

Sinisalo er i parentes bemærket også manuskriptforfatter til kultfilmen ’Iron Sky’ om nazister på Månens bagside, og har i det hele taget mest bevæget sig i området det absurd-fantastiske.

Blond, smilende og sexvillig

’Solens kerne’ er en original blanding af dystopi fra en nær fremtid, kontrafaktisk historieskrivning og feministisk mordgåde. Den tager sin begyndelse i 2022 i et Finland, hvor staten med eugenik har udviklet kvindetypen eloi – en blond, smilende, sexvillig, lavintelligent kvinde, der kun interesserer sig for mænd, husholdning, børn og ægteskab.

Kun ganske få piger fødes ikke som eloi, og disse såkaldte morlocker steriliseres i barndommen, så deres dårlige gener ikke videreføres. Hovedpersonen, den unge kvinde Vanna, er klassificeret som eloi, men er i virkeligheden hemmeligt morlock.

Et vellystigt angreb på en totalitær, overkontrollerende stat, der bedst ved, hvad der er godt for sine borgere

Under statskontrollens besøg, da hun som barn skulle kønsklassificeres, spillede hun imidlertid dum og pyntesyg og undgik derved morlockens skæbne som arbejdsslave for staten.

Vannas lillesøster, den ægte eloi Manna, er netop død. Eller formodet død. Vanna sørger og føler skyld, og en af romanens tråde er Vannas forsøg på at klarlægge lillesøsterens skæbne. Men ’Solens kerne’ er meget mere end en mordgåde.

Chilinarkoman på jagt

Den er et vellystigt angreb på en totalitær, overkontrollerende stat, der bedst ved, hvad der er godt for sine borgere. Computere og internet er dømt skadelige og forbudt, bøger er kun for mænd, og med høje afgifter på usunde fødevarer og decideret forbud mod nydelsesmidler – herunder chili – tvinger staten folket til ensrettet, indskrænket levevis.

Men Vanna er blevet afhængig af chili. Og derved er hun på vej ind i de kriminelle narkomiljøer, der jagtes af Styrelsen og det hemmelige politi.

Vannas refleksioner over eloiernes meningsløse adfærd, herunder makeuppen, der Sisyfos-agtigt skal lægges og afvaskes hver dag, uden at det i virkeligheden narrer nogen, rammer som en lige venstre

Romanens underholdende tumult med mord og chilinarko er imidlertid grundlæggende blot en platform for den egentlige substans: en hårdtslående kønspolitisk samfundssatire. Sinisalo skriver – ikke mindst i Siri Nordborg Møllers oversættelse – uhyrlig godt og morsomt om sit dystopiske Finland, hvor man kender rygterne om de hedonistiske lande sydpå, og hvor de fleste finner ryster på hovedet ad disse forfaldsdemokratier og priser den statskontrollerede finske velfærdsmodel.

Og Vannas refleksioner over eloiernes meningsløse adfærd, herunder makeuppen, der Sisyfos-agtigt skal lægges og afvaskes hver dag, uden at det i virkeligheden narrer nogen, rammer som en lige venstre. Alle ved jo, at makeup findes, og at ingen kvinder er født med øjenskyggeblå øjenlåg.

Forpustende godt skrevet

Romanens høje litterære niveau er ikke til at tage fejl af. Ikke kun er det en velskruet satireserv leveret med underholdningens dygtige håndværk; Sinisalo har også sin særlige sprogtone og skriver forpustende godt, særligt i de ekvilibristiske afsnit, hvor Vanna som synæstetiker beskriver oplevelser med alternative sanser, for eksempel følelser med lugte og chiliens styrke med farver.

Jeg blev i hvert fald fejet af banen af den serv. Det er ikke sikkert, at jeg lægger en eyelinerstreg i morgen.