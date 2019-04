Dansk debutroman stikker af. Det er lovende. Visse sætninger, de fleste faktisk, er bare gode

’Ash-Shaheed [Vidnet] er ikke en debutroman om at debutere. Selv om man godt kunne tro det. I stedet debuterer Jamal Bendahmans med en hallucinerende fortælling om at være i dyb krise.

Der er noget befriende, noget overraskende og til sidst også noget meget hårdt over Jamal Bendahmans gode debutroman, ’Ash-Shaheed [Vidnet]’.

BOGANMELDELSE









Jamal Bendahman: Ash-Shaheed [Vidnet]. Gladiator, 283 sider, 299,95 kroner.

Man har jo, som hermeneutikken har lært os, sin forforståelse med, når man læser en given bog. I dette tilfælde tænkte jeg: endnu en autofiktiv beretning. Endnu en kunstnerroman, en bog om at blive forfatter, en bog om bogens egen tilblivelse i en vis forstand. Sådan var det heldigvis ikke!

Det er her, man tænker: Nu skal vi have historien om, hvordan hovedpersonen får styr på sit shit og bliver forfatter

Det kan da godt ske, at der er selvbiografisk stof i romanen, og at der er visse sammenfald mellem forfatteren Jamal og hovedpersonen/fortælleren Younes, der har marokkanske rødder, er opvokset på Vestegnen og nu er bosiddende på Nørrebro, mens han, først, studerer på CBS og, derefter, får arbejde i Vejdirektoratet i Valby (et ikke særlig spændende job!). Who knows? Who cares!

Så ser han syner

Ved romanens begyndelse lever Younes et liv med druk, med stoffer og smøger. Med venner og forskellige kærester og one night stands. Og med plan om at færdigskrive sin socialrealistiske novellesamling. Det er her, man tænker: Nu skal vi have historien om, hvordan hovedpersonen får styr på sit shit og bliver forfatter. I stedet stikker romanen af.

Frem for alt i form af adskillige hverdagsscener, som pludselig åbner sig og bliver fyldt med syrede sci-fi-lignende syner. For eksempel:

»Jeg holdt for rødt på Jagtvej ved Rantzausgade … Det blev pludselig mørkt, og en varme begyndte at brede sig fra midten af min hjerne, som en påsat brand i et hus, der langsomt spredte sig til alle væggene i stuen og dernæst stuemøblerne for derefter at sprede sig til første sal og loftet, og hvor gardinerne brændte smukkest med deres gyldenorange aflange flammer, der farvede loftet og gulvet sort. Det sitrede i min hjerne, som blev der aktiveret milliarder af nerver, der havde ligget i dvale hele mit liv«.

Han befinder sig i samme hallucination i en korridor af en art, oppe i rummet, da en slags bowlingkugle begynder at tale til ham. Det er et rumvæsen. Og så videre. Senere ser hovedpersonen en kæmpe natsværmer, en halv meter lang og en halv meter bred. På væggen i sin lejlighed i Peter Fabers Gade.

Der er indvendinger

Der er nogle ting, jeg er lidt kritisk over for. Jeg ved ikke, hvorfor den direkte tale i bogen skal være i kursiv. Der er jo også anførselstegn, men under alle omstændigheder bliver det rent visuelt bare grimt, synes jeg.

Jeg synes også, at en sidehistorie om hovedpersonens far forbliver meget uforløst – den står og stritter, som et projekt, hovedpersonen har og ikke får gjort noget ved, jovist, men det er jo også romanens projekt.

En sidste ting, jeg ikke kan lade være med at anholde, omhandler en passage, hvor Younes bemærker, at kemien mellem ham og Sofia, hans kæreste (på det tidspunkt), er blevet meget bedre:

»Jeg var blevet kvikkere og sjovere, og jeg sagde alt det rigtige hele tiden. Og vi knaldede hele tiden, på nær de aftener, hun var for træt, hvilket var sjældent. Vi gjorde det i timevis, jeg kunne bare gøre det igen og igen uden problemer, det var fantastisk«. Good for you, får man jo bare lyst til at replicere. Men ikke så godt ellers.

Visse sætninger, de fleste faktisk, er bare gode

Grundlæggende er der dog et godt flow i romanen, og visse sætninger, de fleste faktisk, er bare gode. Som her:

»Det var lørdag, og jeg vågnede på sofaen igen og tænkte, hvorfor vågner jeg på sofaen igen, jeg har en seng«. Det er godt!

Bendahman har også en virkelig god sans for komik. Som når hovedpersonen har sex med Therese: »Engang hvor vi var midt i at knalde, siger hun pludselig anstrengt og med et nærmest desperat udtryk i ansigtet. »Sig noget på arabisk!«. Jeg blev lidt forvirret, mens jeg lå der oven på hende. »Sig noget på arabisk!«, gentog hun og tog hårdt fat om min højre overarm. »Jeg taler ik’ arabisk, jeg taler jo berbisk, det har jeg fortalt dig«. »Sig noget på berbisk!«, sagde hun. Men jeg kunne ikke, det var lidt for meget orientalisme-fetich for mig«.

Det er sjovt! Og der er flere af den slags episoder.