Eva Tind skriver om komikeren, der blev præsident: Er det korruption, når en skuespiller drager uretmæssige fordele af sin profession og uden at tøve gør fiktion til virkelighed?

Komikeren Volodomir Selenskij spiller en mand, der ved et tilfælde bliver præsident. Latter er hjertets summen. Er det korruption, når en skuespiller drager uretmæssige fordele af sin profession og uden at tøve gør fiktion til virkelighed? Hvert øjeblik sker historien, i dette forår på stranden: Præsident Selenskij hopper rundt med et kendt ansigt. Lad billedet stå som en dør mod Sortehavet. Selenskij trækker med mimisk talent en fure i sandet. Folket bøjer sig til siderne. Havet trænger ind.