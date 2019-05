Stærke billedbøger om at rejse sig og svæve videre: Der var engang en heks, som styrtede ned fra himlen ... Suk! Hun havde mistet troen på, at man kan flyve på kost

FOR ABONNENTER

Det er ikke nemt at være barn. Det er heller ikke nemt at være heks, men det kommer vi til. Der boede engang en pige i Mexico, som hed Frida. Hun fik polio som lille. Senere var hun ude for en trafikulykke og endnu senere en anden ulykke, som hed Diego, men denne store smukke billedbog af mester Browne fra England fortæller blot historien om ’Lille Frida’ med et vissent ben og haltende gang. Og det er ganske vist.