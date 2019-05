Breaking poesi: Hvem er du, lille menneskebarn, der vælger at dø foran et tog?

Hver uge beder Politiken en forfatter give sit perspektiv på den aktuelle nyhedsdagsorden. I denne uge skriver Merete Pryds Helle om, at en mand døde tirsdag efter at have kastet sig ud foran et tog ved Borup. Digteren var selv om bord på det efterfølgende tog og hørte meldingen over højtaleren.