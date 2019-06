Børn mødes om halvhemmelig hobby: »Jeg har skrevet mærkelige små bøger til min familie, siden jeg var 7«

Fakta

Skrivekurser for børn

Skrivekursus for børn 10-13 år i Thiemers Magasin ved Christina Englund foregår over fire mandage og koster 1.200 kroner. Tilmelding via hjemmesiden.

Forfatterspirernes Skriveklub på 5 biblioteker i København: Bibliotekshuset på Amager, Hovedbiblioteket, Kulturstationen Vanløse, Valby Bibliotek og Vesterbro Bibliotek. Et halvårligt kursus for 11-17-årige med undervisning af professionel forfatter. 500 kr. per sæson. www.bibliotek.kk.dk

Forfatterforløb for 12-15-årige på Aarhus Billed- og Medieskole. En sæson koster 825 kroner. Tilmelding via aarhusbilledogmedieskole.dk

Brønderslev Forfatterskole tilbyder ugelange sommerkurser for 13-20-årige fra hele Danmark. Man kan specialisere sig i f.eks noveller eller fantasy. Pris 2.000 for kost og logi. Tilmelding via www.facebook.com/bronderslevFS

Forfatterskolen for unge fra 12 år har halvårlige kurser i bl.a. Kalundborg, Ringsted og Roskilde, og underviserne er erfarne forfattere. Tilbyder også summercamp. Læs mere på forfatterskolenforunge.com

Online kan man melde sig til et skrivekursus for 9-15-årige på forfatterskole.dk. Hver lektion indeholder en opgave, som kursuslederen giver tilbagemelding på, og en frivillig tankedelingsopgave. Kurset varer 5 uger og koster 1.495 kroner.

