Digter om USA’s stramninger af abortloven: »Jeg vil inseminere Donald Trump med min sæd«

Jeg vil inseminere Donald Trump med min sæd, mens han sover, og jeg vil inseminere femogtyve mandlige senatsmedlemmer i Alabama med min sæd, og jeg vil inseminere guvernør Kay Ivey med min sæd, jeg er 74 år gammel, græder hun, hendes sølvarmbånd klirrer, hvordan skal jeg bære et barn? Hvis et 14-årigt incestoffer kan bære et barn, kan du vel også, og jeg vil inseminere vicepræsident Mike Pence med min sæd, han opdager det først efter sjette uge, han tror bare, han er lidt oppustet, få det væk, få det væk, råber han, men desværre, det er for sent, der er hjerterytme, hør selv.