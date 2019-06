Dansk forfatter om udrejsecenter: »Sjælsmark er at tale fra sjæl til sjæl uden at friste mørket«

FOR ABONNENTER

Sjæl er psyke, ånd, stemmestok, bevæger mennesker, dyr, planter og himmellegemer uden tydelig årsag, et indre eksil, hvor det ufordærvede kan overvintre, indtil tiderne bedres. Mark er mørk, grænse, kant, et ubebygget stykke land, en boldbane, et jordareal, hvor dyr og afgrøder står, ladt i stikken på herrens mark. Sjælsmark er at tale fra sjæl til sjæl uden at friste mørket og gå fra mark til mark med bind for øjnene under en regn af insekter, summende, rådvilde skjult bag nedrullede gardiner.