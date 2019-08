Bestsellerforfatters biografi om Karen Blixen er fyldt med klicheer og grovkornede personbeskrivelser

FOR ABONNENTER

Hvad er en biografi? Når jeg læser Tom Buk-Swientys nye biografi om Karen Blixen, får jeg det indtryk, at den er et forsøg på at finde ind til ’fakta’ bag den ’fiktion’, som er blevet etableret omkring den biograferede, den skal altså helst ’afsløre’ noget, punktere en myte. Samtidig med den faktadrevne journalistiske bestræbelse tillader biografikeren sig at låne en vis ’indlevende’ stil fra skønlitteraturen gennem brug af det, der kaldes fortalt indre monolog.