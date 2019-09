Dansk forfatter om skovbrandene i Amazonas: Amazonefloden er opkaldt efter Lilleasiens kvindelige krigere, der skar det ene bryst af for at mestre bue og pil

FOR ABONNENTER

Lungerne brænder, træk vejret ind gennem næsen, 5 sekunder, militærfly flyver som vilde kommaer på himlen og kaster vandbomber over Amazonas, hold vejret, 15 sekunder, denne store fugtige, frodige krop, der om dagen bliver så tør, at en simpel gnist kan starte en brand. 20 procent af den ilt, vi indtager, bliver skabt her, ligesom 20 procent af verdenshavenes ferskvand kommer fra Amazonefloden, opkaldt efter Lilleasiens kvindelige krigere, der skar det ene bryst af for at mestre bue og pil, pust nu langsomt ud, 10 sekunder, fantomsmerter er, når det gør ondt i en legemsdel eller et organ, der ikke længere er.