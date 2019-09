Denne roman får man grineflip af: Kristian Bang Foss' nye roman er vildt god, meget morsom og uendelig trist

FOR ABONNENTER

Der er ingen, der rigtig kan skrive komik som Kristian Bang Foss. Især kan han skrive om ting, som karakterer i en bog finder hylende morsomme, på en måde, så læseren af bogen også griner med. Det er ellers noget af det sværeste. Tænk bare på de situationer, hvor man er vidne til andre, der har det sjovt. Eller når en person fortæller om noget, som han eller hun virkelig var ved at tisse i bukserne over sammen med nogle andre forleden. Ofte er det – not so funny. I hvert fald ikke for én selv.