High noon på villavejen: Fortælling om guldfisk minder om en western

Man ser det for sig! Den forsmåede (og nu granvoksne) guldfisk Glimmer stavrer af sted over asfalten på sine finner for at få hævn. Det er halloween, så den får mange komplimenter undervejs. Men hvad folk ikke ved – og især søde Maja, som tillod, at hendes opblæste fyr skyllede Glimmer ud i toilettet – er, at det er high noon på villavejen.