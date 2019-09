6 hjerter: Mælkegælden stikker sit ansigt frem og spreder kvalme og skyld i suveræn bog om moderskabet

’Mit barn’ er et digt om mor og barn, om tidligt at vide, at barnet vil vokse én over hovedet, så man en dag må stå på tæer for at kysse det, om at være rædselsslagen for at ødelægge barnet, men hemmeligt glad for at skulle præge det for livet.