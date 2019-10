Har du også 'læst' dem alle?: Her er de 20 bøger, flest briter lyver om at have læst

En lille hvid løgn gør vel ikke så meget?

Der er hvert fald noget, der tyder på, at briterne har den holdning, når det handler om deres litterære kendskab.

En undersøgelse foretaget af Sky Arts viser, at mere end halvdelen af de adspurgte erkender at have løjet om at have læst en bog fra start til slut. Det skriver The Independent.

På listen finder man bl.a. bøgerne ’Dræb ikke en sangfugl’, ’Store forventninger’, ’Moby Dick’ og ’Ulysses’.

Ud af undersøgelsens 2.000 medvirkende siger 30 procent, at de decideret har løjet om at have læst en bog for at virke klogere. 37 procent har løjet for ikke at blive udelukket af en samtale.

De adspurgte indrømmer blandt andet at have placeret specifikke bøger i deres bogreol for at virke mere intelligente. Flere har lært passager fra klassikere udenad for at lyde mere belæst.

10 procent har endda taget selfies med en ’intellektuel’ bog, som de aldrig havde læst eller tænkt sig at læse.

Og hvis de bliver spurgt om, hvad der står i bogen, bruger en stor del af undersøgelsens medvirkende samme taktik til at slippe uden om yderligere spørgsmål: De siger blot, at det er så længe siden, at de har læst den, at de ikke rigtig kan huske detaljerne.

Her er de 20 bøger, briterne lyver mest om at have læst: