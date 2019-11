Dansk forfatter om super-shoppingdagen: Hvem kan takke nej til Black Friday?

FOR ABONNENTER

’Tilbud’ kommer af ’at tilbyde’, lade sig overtale, frivilligt stå klar, være med på vognen, spytte i næven og ikke være bange for, at noget byder sig til. Hvem kan takke nej til Black Friday, der står ved foden af et mørkt bjerg, som en blomst, der venter på at blive plukket. Hun længes efter dengang, hun løb efter sin elskede med perler i øjnene. Som det tilbud hun er, står folk i kø for at fylde hendes kop og blæser skyerne væk fra hendes ansigt. Hun foruroliges kun af én ting, sin ubændige lyst til en dag: At æde det hele.