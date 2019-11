Uro i forlagsbranchen, autofiktion, sexchikane, Forfatterskolen - alt det og meget mere talte bogfolk om i 2010’erne

Hvor meget kan man egentlig tillade sig at skrive om andre folk i en roman? Det fik vi svaret på i en skandalesag i 2011. I tiåret fik vi også svaret på, hvordan Det Svenske Akademi så ud bag facaden. Og om læserne havde fået krimier nok. Ugens udgave af Efter bogen er et tilbageblik på 2010’ernes litteratur.

I Norge har de et ord for et aktuelt fænomen, en snakkis. I litteraturen er en snakkis ofte en bog, der bliver købt af mange, og det kan sagtens være helt andre bøger end dem, anmelderne roser. En snakkis kan imidlertid også være noget, alle taler om ved kantinebordene, og man kan roligt sige, at vi havde et par emner af den type i årtiet, der er ved at være gået.