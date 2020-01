Danmarks første Bipoc-boghandel ser dagens lys

Automatisk oplæsning Beta

2019 var året, hvor vi for alvor begyndte at fornemme, at et nyt ungdomsoprør tager form. Unge verden over igangsætter initiativer for at udbrede deres værdier og holdninger og ændre den verden, som ældre generationer har skabt før dem. (un)told pages, en ny pop up-boghandel og litteraturfestival, er endnu en knopskydning af de aktivistiske initiativer, som vi også ser herhjemme.

Bipoc står for black, indigenous, people of color, og Maya Acharya og Elisabeth Bruun Gullach har under den forkortelse stiftet Danmarks første boghandel, der specifikt vil hylde, fremme og anerkende den litteratur, der er skrevet af folk, der går under Bipoc-betegnelsen. ​​​​

De beskriver (un)told pages som symbolet for den plads, der har manglet til disse historier. For det er ikke selve historierne eller litteraturen, der har manglet. Det er pladsen til netop den litteratur, der ikke er skrevet af hvide vestlige forfattere. Deres egen mangel på at blive spejlet og mødt i litteraturen var det, der fik Acharya og Bruun Gullach til at stifte (un)told pages.

I december afholdt de deres første litteraturfestival, der havde forfattere som Lone Aburas og Jamal Bendahman på programmet. De holder til på Øen i Mimersgade på Nørrebro, hvor deres første pop up-boghandel lå. Vi kan forvente flere events og pop up-butikker fra (un)told pages i 2020.

