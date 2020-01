En 77 år lang tomatkrig er ovre. For nu skal Anders And have en ny nabo

Flytteplaner for nabo, der gennem årene har fået under forskellige navne, fører til flere ubesvarede spørgsmål om livet i Andeby.

Der er ikke noget som en bitter nabostrid til at live op på villavejens søvndyssende trummerum.

En særlig sejlivet en af slagsen får dog nu en ende efter 77 år. Så længe har Anders And udvekslet tomater, giftigheder og raserianfald med sin lige så koleriske nabo Knahrvorn.

Men nu er det slut. Carl Barks, som i 1943 første gang tegnede Knahrvorn, har for længst forladt Andeby og nu følger Knahrvorn efter.

Man behøver ikke være kært barn for at have mange navne, så krabaten, der på amerikansk med stolthed har båret det prosaiske navn Neighbor Jones, har på dansk foruden Knahrvorn også forvirret postbudene i Andeby ved at lyde navnene Trælsen, Brøsig, Nabo Nielsen og til og med Hannibal Olsen.

Hvem der herefter skal have fornøjelsen af det arrige spektakel, nu hvor han fraflytter Paradisæblevej 109 (eller er det 113?), foreligger der i skrivende endnu intet om.

Men hvem skal være ny nabo til Paradisæblevej 111? Har man gode forslag, kan man skrive til bladredaktionen@andeby.dk. Vinderen vil blive udødeliggjort ved at blive tegnet ind i historien om Knahrvorns fraflytning senere på året. Andeby er sandelig ikke, hvad den har været. Og ikke kun fordi Knahrvorn bliver vist vintervejen.