I dag går Svend Brinkmann ind i kampen om lykken

Lykken er blevet et redskab til at skabe effektive samfundsborgere og en følelse, vi konstant stræber efter. Med en ny bog vil Svend Brinkmann og Alfred Bordado Sköld vise, at lykken er mere end et mål i sig selv, for dybest set ved vi ikke, hvad lykken er.