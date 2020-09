Elsebeth Egholm dropper krimigenren for at kaste sig ud i skildringen af heltemod og holocaust

Koncertpianisten Malou bor sammen med sin impresario, den noget ældre kæreste, Holger. Der er lidt krise og kold tomgang i livet, hendes musik fungerer ikke, som den skal. Så dør hendes 80-årige mor brat efter en banal operation. Søsteren Ulla er just kommet hjem fra Afrika, og Malou rydder op i dødsboet.

Her finder de en lakplade fra slutningen af 30’erne med en fransk pianist, Sophie, som spiller på et særligt fornemt flygel af mærket Steinway. Ikke nok med at Malou får et blik ind i verden af i går, den franske kvinde ligner hende selv som to klaverstrenge.

Denne afdøde mor med den gådefulde fortid får Malou til at tage af sted for at finde sandheden og måske også sig selv? Sporet fører til den franske garnisonsby Metz i Lorraine.