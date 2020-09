Journalisten, der fældede Kulturprofilen: »Et seksuelt overgreb er ikke et møde mellem et monster og en engel«

Det er næsten tre år siden, at 18 kvinder stod frem på forsiden af Sveriges førende morgenavis og fortalte, at de havde været udsat for seksuelle overgreb begået af en mand tæt på Det Svenske Akademi. Tre år siden, at journalisten Matilda Gustavsson udpegede den svenske pendant til Harvey Weinstein. En mand, der i hendes journalistik blot blev kaldt Kulturprofilen, men som alle i dag ved er Jean-Claude Arnault. Nu dømt voldtægtsmand, der afsoner to et halvt år i fængsel. Og i øvrigt stadig er gift med den fremtrædende digter Katarina Frostenson.

Gustavssons bog ’Klubben’, der handler om researchen til artikelserien, om hendes indblik i kulturen i elitens inderkreds og de mange vidnesbyrd fra kvinder, der var udsat for overgreb, er netop kommet i en revideret udgave. Matilda Gustavsson har som få indblik i sexismens natur og de mekanismer, der gør, at den får lov at trives.

Så hvad er hendes tanker om de aktuelle hændelser i Danmark, hvor Sofie Linde og 1.615 støtter i mediebranchen har givet #MeToo-bevægelsen fornyet kraft? Om, hvad det bringer med sig af forandring, når nogen står frem og taler om overgreb og sexisme?