Stor guide: Det læser Politikens krimianmeldere i fritiden

Svensk true crime om hjernevask i Scientology, islandsk noir-krimi om hvidvaskskandaler, Nørrebro-politimanden Lars Winckler på spor efter østeuropæiske narkobagmænd og en madglad efterlønner-efterforsker i Nykøbing Sjælland. Jeg er blevet udsat for lidt af hvert som krimianmelder inden for det sidste års tid, og det er bestemt ikke kedeligt med alsidigheden. Faktisk bliver man gang på gang overrasket over, hvor rummelig og smidig en genre, kriminallitteraturen er, og hvor stærk en universalmotor opklaringstrangen er, uanset hvilket miljø, plottet udspiller sig i.

Men lige så stor som den emnemæssige og geografiske spredning er, lige så stor er variationen rent kvalitetsmæssigt. Man gør klogt i at vogte sig og vælge sin læsning med omhu, for der er mange sløje krimier derude. Krimier, hvor alting føles som old hat, med plots, der kun akkurat holder motoren i tomgang i et automatiseret opklaringsarbejde.