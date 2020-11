»Stephen King er vor tids Charles Dickens«: Den fantastiske litteratur buldrer frem

Uddrag

’Bulgakovs kat’ af Adda Djørup

»Tsk tsk, lille dame, sagde en dyb, indladende stemme. Du ved ikke hvad der er godt for dig. Jeg åbnede øjnene og stirrede ind i et sort kattefjæs, mindst dobbelt så stort som en mands ansigt: et par grønne øjne, en sort snude, stride glimtende knurhår, et bredt gab med kridhvide, sylespidse tænder og en raspet, rosa tunge der bevægede sig præcis som om katten talte. Men da kunne jeg slet ingenting høre mere, jeg var blevet døv af skræk, og stum tillige. Min tunge lå slapt hen i min mund som en død snegl. Et skrig var fanget i min strube«.

Rosinante

Vis mere