Kan kunstig intelligens finde den rigtige vinder af Nordisk Råds litteraturpris?

Hvad er litterær kvalitet? Det er vi nogle, der hver dag forsøger at finde frem til nogle svar på. Forlæggere, anmeldere, bibliotekarer, almindelige læsere. Hvad er det, der gør tekst til litteratur?

Når spørgsmålet for mig er interessant, er det ikke mindst, fordi det også er et mysterium. Men tænk, hvis man i stedet bare kunne spørge en computer og lynhurtigt få afgjort, hvad der er hot og not? Så ville mysteriet være løst, og jeg ville være arbejdsløs.

Det er der et nyt forskningsprojekt i Aarhus – et interdisciplinært samarbejde mellem litteraturforskning, lingvistik og informatik – der har sat sig for at gøre. Fabula-NET er blevet støttet af VELUX-fonden med 5.343.544 kroner.