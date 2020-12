Ny bog giver ateisterne tørt på: Har vi ligefrem en ’Casper Christensen-bølge’, hvor selv de smarte og kendte bliver døbt og bekender sig til den kristne tro?

Da jeg studerede teologi i 1990’erne, løj jeg af og til. For når jeg var i byen og mødte mænd, der med stor interesse lagde ud med spørgsmålet: Hvad laver du?, så opdagede jeg, at det var langt nemmere at svare: Jeg læser historie.

For når jeg indrømmede, at det faktisk var teologi, jeg brugte mine dage på, så gik der ikke mange minutter, før jeg fandt mig selv i en forsvarsposition, mens jeg skulle redegøre for en gammel julemand på en sky, jomfrufødsel og det mere overordnede: om jeg mon var idiot eller så psykisk belastet, at jeg havde brug for en eksistentiel sutteklud eller en trøstepude.

Jeg ved, at jeg ikke er den eneste præst, der har fortalt hvide løgne – for vi lærer jo også, at vi skal vælge vores kampe med omhu, og dette er en af de kampe, jeg ikke har orket hverken på værtshuse eller på Facebook. Men det gør Lars Sandbeck, og jeg har imponeret fulgt hans ihærdige forsøge på at hæve diskussionen med ateister i Danmark op på et interessant niveau. Det er ikke lykkedes Lars Sandbeck, til gengæld er det lykkedes ham at skrive en bog om ateisme i en gudløs verden – hvis grundlag netop er de endeløse opslag på Facebook.