Storslået roman fra Jon Fosse sender et flakkende livslys ud i vintermørket

Jon Fosses ’Septologien’ genopliver i sin udgivelsesproces den gamle føljetonroman, som kom på gaden del for del. Nu er del 4 kommet, og den bærer samme titel som del 3: ’Jeg er en anden’, med det lidt forslidte Rimbaud-citat, der også står som bogens epigraf.

Romanen handler om den aldrende kunstmaler Asle og følger ham nogle vinterdage, hvor han kører frem og tilbage mellem sit hus ved fjorden og sit galleri i byen Bjørgvin. På vejen møder han sin fortid; kommer forbi de steder, han har boet og færdedes som barn, som ung, som voksen, og det giver i én lang punktumløs strømmende indre monolog anledning til at vi, episode for episode, får historien om hans liv.

Hvert bind begynder med, at Asle står og ser på et af sine billeder, som han holder særligt af, eller rettere: at han ser sig selv stå og se på billedet: »Og jeg ser mig selv stå og se på billedet med de to streger, som krydser hinanden omtrent på midten, en brun og en lilla«. Derfra ser han sig selv i den situation, hvor vi i forrige bind har forladt ham.