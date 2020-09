5 hjerter til ny bog af Fosse: Nu er vi nået til teenageren og hans irritation over moderen, der synes, han skal klippe sit lange hår

Bogen slutter med et åndedræt: »Mens jeg ånder dybt ind Herre og mens jeg ånder langsomt ud Jesus og mens jeg ånder dybt ind Kristus og mens jeg ånder langsomt ud Forbarm dig og mens jeg ånder dybt ind Over mig«.

Vores jegfortæller, den aldrende kunstmaler Asle, har sat sig til at sove i sin parkerede bil, han har rosenkransen mellem fingrene og beder sine katolske bønner. Det er nok ikke tilfældigt, at vi ender på en indånding; fortælleren udånder ikke, han lever stadig, der er ikke noget punktum.

Det afsluttende åndedræt giver mig den tanke, at jegfortællerens tankestrøm hele vejen igennem har åndedrættets rytme, og at den hele vejen igennem er til for at holde ham i live, en slags iltmaskine. Ikke fordi han umiddelbart virker dødstruet, som han kører frem og tilbage mellem sit hus ved fjorden og galleriet i Bjørgvin med sine malerier, men i et af de mange tidslag, som væves ind og ud af hinanden i fortællestrømmen, ligger en anden tids udpinte Asle på hospitalet.