5 hjerter: 80'er-ikonet Kim Schumachers liv er som en film forbudt for børn

Hvad skal vi lige pludselig med en bog om Kim Schumacher 30 år efter hans død? Er der mere i historien om radio- og tv-værten end kitschet 80’er-nostalgi og »ha’ det – wraaauuu – rigtig fantastisk!«-salutten, som han altid sluttede sine programmer med?

Ja. Og det får vi rig mulighed for at lære nu i den første bog, der er skrevet om pioneren, der revolutionerer dansk populærkultur i 1980’erne. En af de mest uortodokse radio- og tv-værter, vi har haft, takket været hans P3-programmer fyldt med uhørte toner og nye tendenser fra New Yorks undergrund og tv-succeser som ’Labyrint’. En ord-akrobat, der opfandt termer som ’nørd’ og ’røvbanan’. Boomer-generationens evige boomblaster, der indtil sin alt for tidlige død som 40-årig var besat af at holde sig ung med de unge og få det maksimale ud af sin taletid.

Og så er der også en anden oplagt grund til udgivelsen. At Kim Schumachers liv er en fuldstændig vild historie, som vi nu endelig får fortalt.