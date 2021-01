Hvorfor skal vi læse om en psykopat fra 1930'erne?: Vi har nok at gøre med at kapere Peter Lundin, Peter Madsen og Amagermanden

Forfatteren Jørn Tranekjær Andresen fortæller i bogen ’Udyret’, at han i et avisarkiv tilfældigt faldt over omtalen af Carl Wagners livstidsdom og selvmord. Og at hans begrundelse for at skrive en bog om Wagner er, at historien om ham er gået i glemmebogen. En besynderlig begrundelse.