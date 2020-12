Det føles underligt (og næsten komisk), at Carsten Jensen vil rejse en statue af Mette Frederiksen for hendes håndtering af krisen

Øvelser i afsked. En coronakrønike’ er en bog om sorg og coronakrisen og sammenhængen imellem dem. En bog om litteratur, pandemier, Donald Trump, Mette Frederiksen. Det vil sige: en bog om 2020, på godt og ondt. Sådan er bogen også: sine steder god, indsigtsfuld, skarp i sin kritik; andre steder en dundertale til de indviede, lettere patetisk og selvmodsigende.

Det begynder utrolig hårdt: Carsten Jensens stedsøn, Raph, dør uventet og pludselig under en rejse i Sydafrika, kun 25 år gammel, mens Jensen selv er i Los Angeles for at gæsteforelæse og -undervise. Den sorg er ikke blot bogens udgangspunkt, den gennemstrømmer og gennemtrænger alle siderne i den. Det er her, bogen er bedst.

Når forfatteren skriver: »Sorgen har altid et ansigt, og det er ansigtet på den, du må tage afsked med. Sorg nægter at lade sig generalisere, begrebsliggøre eller anonymisere. Sorgen har navn og adresse«. Eller når han refererer det gode råd, han modtog, inden han i al hast forlod USA på grund af forestående begravelse: »Du kommer igennem det. Men du kommer aldrig over det«.